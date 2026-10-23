Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Trendyol Süper Lig Tümosan Konyaspor Pazar 16:00 Gençlerbirliği

Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Tümosan Konyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bırakmaya çalışırken, Gençlerbirliği ise galibiyet arayışında.

Lig Durumu Tümosan Konyaspor 16. Trendyol Süper Lig O 8 G 1 B 2 M 5 P 5 4 Attığı Gol 9 Yediği Gol -5 Averaj Gençlerbirliği 15. Trendyol Süper Lig O 8 G 2 B 2 M 4 P 8 7 Attığı Gol 16 Yediği Gol -9 Averaj Gol Durumu (Toplam) Tümosan Konyaspor 4 / 9 Gençlerbirliği 7 / 16 İç Saha / Deplasman Performansı TK Tümosan Konyaspor İç saha Oynanan Maç 4 G / B / M 1 / 1 / 2 Gol 2 – 3 G Gençlerbirliği Deplasman Oynanan Maç 3 G / B / M 1 / 0 / 2 Gol 1 – 9

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri Tümosan Konyaspor M B B G M tüm kulvarlar Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M

Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B

Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B

Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G

Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M Gençlerbirliği M B M M M tüm kulvarlar Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B

İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M

Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilirken, kalesinde toplam 2 gol gördü. Gençlerbirliği ise aynı dönemde 3 gol atıp 14 gol yedi ve zorlu bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular Tümosan Konyaspor 3 eksik Uğurcan Yazğılı Adil Demirbağ Enis Destan Gençlerbirliği 5 eksik Pedro Pereira Adama Traore Kevin Rodrigues Cheikh Niasse Oghenekaro Etebo

Tümosan Konyaspor kadrosunda Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Şüpheli), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Cheikh Niasse (Şüpheli) ve Oghenekaro Etebo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist Rafael Luis Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.

İkili Rekabet 2 Tümosan Konyaspor 2 Beraberlik 0 Gençlerbirliği Tümosan Konyaspor 1-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig

İttifak Holding Konyaspor 0-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig

Gençlerbirliği 0-0 İttifak Holding Konyaspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 3, Gençlerbirliği 1 gol attı.