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Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor, Trendyol Süper Lig'deki zorlu maçta Gençlerbirliği'ni ağırlıyor. İki takımın son durumuna göz attık. Maç öncesi son istatistikleri ve önemli detayları haberimizde derledik.

Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler
Emre Şen
Trendyol Süper Lig
Tümosan Konyaspor
Pazar 16:00
25.10.2026
Gençlerbirliği
Stadyum: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu Yayın: beIN Sports

Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

Tümosan Konyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bırakmaya çalışırken, Gençlerbirliği ise galibiyet arayışında.

Lig Durumu

Tümosan Konyaspor

16. Trendyol Süper Lig
O
8
G
1
B
2
M
5
P
5
4
Attığı Gol
9
Yediği Gol
-5
Averaj

Gençlerbirliği

15. Trendyol Süper Lig
O
8
G
2
B
2
M
4
P
8
7
Attığı Gol
16
Yediği Gol
-9
Averaj

Gol Durumu (Toplam)

Tümosan Konyaspor 4 / 9
Gençlerbirliği 7 / 16

İç Saha / Deplasman Performansı

Tümosan Konyaspor İç saha
Oynanan Maç
4
G / B / M
1 / 1 / 2
Gol
2 – 3
Gençlerbirliği Deplasman
Oynanan Maç
3
G / B / M
1 / 0 / 2
Gol
1 – 9

Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.

Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.

Takımların güncel form bilgileri
Tümosan Konyaspor M B B G M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Amed Sportif Faaliyetler 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
  • 11.10.2026 Tümosan Konyaspor 0-0 İstanbul Başakşehir Trendyol Süper Lig B
  • 18.09.2026 Kasımpaşa 0-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig B
  • 12.09.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Trabzonspor Trendyol Süper Lig G
  • 05.09.2026 Erzurumspor FK 1-0 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig M
Gençlerbirliği M B M M M

tüm kulvarlar

  • 17.10.2026 Gençlerbirliği 0-1 Galatasaray Trendyol Süper Lig M
  • 10.10.2026 Gençlerbirliği 2-2 Amed Sportif Faaliyetler Trendyol Süper Lig B
  • 19.09.2026 İstanbul Başakşehir 4-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M
  • 13.09.2026 Gençlerbirliği 1-2 Kasımpaşa Trendyol Süper Lig M
  • 06.09.2026 Trabzonspor 5-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig M

Maç öncesi değerlendirme

Tümosan Konyaspor, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilirken, kalesinde toplam 2 gol gördü. Gençlerbirliği ise aynı dönemde 3 gol atıp 14 gol yedi ve zorlu bir performans sergiledi.

Eksik Oyuncular

Tümosan Konyaspor

3 eksik
Uğurcan Yazğılı Sakat
Adil Demirbağ Sakat Çapraz Bağlarından Sakat
Enis Destan Sakat Diz Sakatlığı

Gençlerbirliği

5 eksik
Pedro Pereira Sakat
Adama Traore Şüpheli
Kevin Rodrigues Sakat Kasığından Sakat
Cheikh Niasse Şüpheli
Oghenekaro Etebo Kadro dışı Maç Kadrosuna Alınmadı

Tümosan Konyaspor kadrosunda Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.

Gençlerbirliği kadrosunda Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Şüpheli), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Cheikh Niasse (Şüpheli) ve Oghenekaro Etebo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.

Lig Performansıyla Öne Çıkan Oyuncular
Deniz Türüç Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Diogo Goncalves Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Yhoan Andzouana Tümosan Konyaspor 0 Gol 1 Asist
Rajmund Toth Tümosan Konyaspor 1 Gol 0 Asist
Oğulcan Ülgün Oğulcan Ülgün Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Sekou Koita Sekou Koita Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Ousmane Diabate Ousmane Diabate Gençlerbirliği 1 Gol 1 Asist
Rafael Luis Gençlerbirliği 1 Gol 0 Asist

Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.

İkili Rekabet
2 Tümosan Konyaspor
2 Beraberlik
0 Gençlerbirliği
  • 19.03.2026 Tümosan Konyaspor 1-0 Natura Dünyası Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 26.10.2025 Natura Dünyası Gençlerbirliği 1-2 Tümosan Konyaspor Trendyol Süper Lig
  • 03.02.2021 İttifak Holding Konyaspor 0-0 Gençlerbirliği Trendyol Süper Lig
  • 19.09.2020 Gençlerbirliği 0-0 İttifak Holding Konyaspor Trendyol Süper Lig

Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 3, Gençlerbirliği 1 gol attı.

Sıkça Sorulan Sorular
Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği maçı ne zaman?

25 Ekim 2026'da.

Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta?

Saat 16:00'da.

Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

beIN Sports'ta.

Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği maçında hangi oyuncular eksik?

Tümosan Konyaspor'da Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ ve Enis Destan; Gençlerbirliği'nde Pedro Pereira, Adama Traore, Kevin Rodrigues, Cheikh Niasse, Oghenekaro Etebo.

Tümosan Konyaspor ve Gençlerbirliği'nin ligde kaç puanı var?

Tümosan Konyaspor'un 5, Gençlerbirliği'nin 8 puanı var.

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Anahtar Kelimeler:
Gençlerbirliği Konyaspor
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