Tümosan Konyaspor - Gençlerbirliği Maçı Öncesi: Sakatlar, Son Durum ve İstatistikler

Tümosan Konyaspor ile Gençlerbirliği, 25 Ekim 2026 saat 16:00'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
Tümosan Konyaspor, bu sezon Trendyol Süper Lig'de yaşadığı sıkıntılı dönemi geride bırakmaya çalışırken, Gençlerbirliği ise galibiyet arayışında.
Tümosan Konyaspor (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken 1 gol atıp 2 gol yedi. Ligde 5 puanla 16. sırada.
Gençlerbirliği (Trendyol Süper Lig) son 5 maçta 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alırken 3 gol atıp 14 gol yedi. Ligde 8 puanla 15. sırada.
Tümosan Konyaspor, son beş maçında yalnızca bir galibiyet alabilirken, kalesinde toplam 2 gol gördü. Gençlerbirliği ise aynı dönemde 3 gol atıp 14 gol yedi ve zorlu bir performans sergiledi.
Tümosan Konyaspor kadrosunda Uğurcan Yazğılı (Sakat), Adil Demirbağ (Sakat - Çapraz Bağlarından Sakat) ve Enis Destan (Sakat - Diz Sakatlığı) yer almıyor.
Gençlerbirliği kadrosunda Pedro Pereira (Sakat), Adama Traore (Şüpheli), Kevin Rodrigues (Sakat - Kasığından Sakat), Cheikh Niasse (Şüpheli) ve Oghenekaro Etebo (Kadro dışı - Maç Kadrosuna Alınmadı) yer almıyor.
Tümosan Konyaspor kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Deniz Türüç. Gençlerbirliği kadrosunda en çok gol atan oyuncu 1 golle Oğulcan Ülgün.
Son 4 karşılaşmada (kayıtlı karşılaşmalar) Tümosan Konyaspor 2 galibiyet aldı, 2 maç berabere bitti. Bu maçlarda Tümosan Konyaspor 3, Gençlerbirliği 1 gol attı.
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