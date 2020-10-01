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Tunceli Hozat’ta bal zamanı

TUNCELİ HABERLERİ  | 01.10.2020 11:05 | Son Güncelleme

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde arıcılık yapan üreticiler bal sağımına başladı.Kentin bir çok bölgesinde olduğu gibi Hozat ilçesi’nde de arıcılar, bal sağımına başladı.

Tunceli’nin Hozat İlçesi’nde arıcılık yapan üreticiler bal sağımına başladı.
Kentin bir çok bölgesinde olduğu gibi Hozat ilçesi’nde de arıcılar, bal sağımına başladı. 7 bin arı kovanının bulunduğu ilçede 73 arıcı, bu yıl sezonu verimli geçirdi. Verimle geçen sezon nedeniyle bal sağımı gerçekleştirildi. İlçe Kaymakamı Cuma Emeç’te Türktaner Köyü’nde arıcıları yerinde ziyaret ederek bal sağımına katıldı.Arıcı kıyafeti giyen Kaymakam Emeç, karakovan balının sağımında petekleri çıkarıp, arıcılara eşlik etti.
Arıcılarla sohbet edip, taleplerini de dinleyen Kaymakam Emeç, ürünlerinin bereketli olması temennisinde bulundu.

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