Tunceli'de askeri helikopter ayı saldırısına uğrayan turist için havalandı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, bozayı saldırısı sonucu yaralanan yabancı turist askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Munzur Dağları'ndaki Karagöl Yaylası'na gezmeye giden Çin uyruklu Jan Emmett Seto (33) ayı saldırısına uğradı.

Cep telefonuyla 112 Acil Çağı Merkezi'ni arayan Seto, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını bildirdi.

Bunun üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatıyla harekete geçen jandarma ve sağlık ekipleri, Seto'yu bulunduğu noktadan askeri helikopterle alarak Tunceli Devlet Hastanesine getirdi.

Hastanedeki tedavisi süren turistin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



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