YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli’de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

Tunceli’de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

TUNCELİ HABERLERİ  | 14.12.2020 12:48 | Son Güncelleme

Tunceli’de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün jandarmanın desteğiyle Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı.

Tunceli’de ava giden 2 şahsa sokağa çıkma cezası

Tunceli’de kaçak avlanma ile ilgili yapılan çalışmada 2 şahıs yakalanıp yasal işlem yapıldı, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için ise 3 bin 150’şer TL cezai işlem uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, dün jandarmanın desteğiyle Çemişgezek ilçesinde kaçak avlanma ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı av koruma ve kontrol çalışmalarında 4915 sayılı kara avcılığı kanuna aykırı olarak avcılık yapan 2 şahıs yakalandı. Takozsuz kullanılan 1 adet yivsiz yarı otomatik av tüfegine el konulurken, şahıslara yasal işlem yapıldı.
Ayrıca sokağa çıkma kısıtlaması ihlal ederek avlanmaya çıkan 2 şahsa 3 bin 150’şer TL idari para cezası uygulandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Caddebostan’da ilginç görüntü! Caddebostan’da ilginç görüntü!
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor

Tunceli Namaz Vakitleri 14 Aralık Pazartesi

İmsak
05:57
Sabah
07:26
Öğle
12:21
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:31

Tunceli Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Pazartesi

Ece Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.