Tunceli'de, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı vatandaşlara lokma dağıtıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de AK Parti İl Başkanlığınca, Ayasofya'nın yeniden cami olarak ibadete açılması dolayısıyla vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

AK Parti İl Başkan Yardımcısı Atilla Ayhan, Tunceli Esnaf ve Sanatkarlar Odası binası önündeki programda, Danıştay kararı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararla yeniden ibadete açılan Ayasofya Camisi'nin, tekrar ezan ile buluştuğunu söyledi.

Ayasofya'nın camiye dönüşmesinin, çağ açıp çağ kapatan Sultan Fatih'in yolunda yürüyen Erdoğan'a nasip olduğunu aktaran Ayhan, şunları kaydetti:

"Bize peygamber efendimizin emaneti olan bu aziz İstanbul'un kalbi olan Ayasofya'nın bahçesini güller ile donatmalıyız. Müslümanlar olarak bulunduğumuz alanlardan Ayasofya'nın bahçesine bir avuç toprak bir de bir gül fidesi yollamalıyız. Buradan mesaj vermeliyiz. Ümmetin birlik ve beraberliği ile gül kokulu peygamber efendimizin emaneti olan güllerin, yeni Ömer'lerin yeşerdiğini cümle cihana anlatmalıyız.‬‬‬"

Ayhan bayrağa, ezana ve vatana göz diken alçaklara en büyük cevabı bir kez daha 15 Temmuz arefesinde verdiklerini belirterek, "Bizleri toplumsal değerlerimiz üzerinden aldatmaya çalışanlara toplumsal değerlerimizin imanla, inançla yoğrulmuş nesli olarak buradayız. Bizler buradan, bir arada, iman gücümüzü pekiştiren değerlerimizi korumanın sözünü veriyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan dua sonrası vatandaşlara lokma tatlısı ikram edildi.

Lokma dağıtımına AK Parti Tunceli İl Başkanı Fatih Tek'in yanı sıra MHP Tunceli İl Başkanı Melike Gökalp, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hıdır Belice ile kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

