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Tunceli’de bin 650 rakımlı köye EBA Destek Merkezi kuruldu

27.01.2021 15:29 | Son Güncelleme:
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Tunceli’de bin 650 rakımda bulunan ve 12 öğrencisi olduğu öğrenilen EBA Destek Merkezi kuruldu.Eğitimin uzaktan yapıldığı Covid-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için oluşturulan EBA destek noktalarından biri de Pülümür İlçesi’ne bağlı Kocatepe Köyü’nde kuruldu.

Tunceli’de bin 650 rakımda bulunan ve 12 öğrencisi olduğu öğrenilen EBA Destek Merkezi kuruldu.
Eğitimin uzaktan yapıldığı Covid-19 salgın sürecinde, evinde bilgisayar ve internet erişimi bulunmayan öğrencilerin EBA’ya erişimini sağlamak için oluşturulan EBA destek noktalarından biri de Pülümür İlçesi’ne bağlı Kocatepe Köyü’nde kuruldu. Köy muhtarı Baki Fırat’ın girişimi, kaymakamlığın desteğiyle eskiden sağlık ocağı olan bina 12 öğrenci için eğitim yuvasına dönüştü.
İlçeye 30 kilometre uzaklıkta 40 haneli bir köy olduğunu belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, “Bu köyde 12 tane öğrencimiz ikamet etmektedir. Evlerinde bilgisayar ve internet bağlantısı olmayan bu 12 öğrencimiz, uzaktan eğitim sürecinde zorluk yaşamaktayken köy muhtarımız Baki Fırat, eskiden sağlık ocağı olarak kullanılan boş bir binayı kendi girişimleri ve Pülümür Kaymakamlığı desteğiyle EBA Destek Merkezi’ne dönüştürdü. Gözlerinde geleceği ve aydınlığı gördüğümüz bu güzel çocuklarımızın eğitimlerine katkı sunmak adına gösterdiği örnek davranışla başta köy muhtarımız olmak üzere, bu merkezin köyümüze kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

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