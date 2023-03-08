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Tunceli’de depremzedeler için uyku tulumu dikimine başlandı

08.03.2023 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından depremzedeler için Tunceli’de uyku tulumu dikimlerine başlanıldı.

Tunceli’de depremzedeler için uyku tulumu dikimine başlandı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremin izlerinin silinmesi için ülke genelinde başlatılan yardım seferberliği Tunceli’de de aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda Merkez Halk Eğitimi, Pertek HEM, Nazimiye ve Hozat HEM bünyesinde usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından depremzedelere ulaştırılmak amacıyla su geçirmez uyku tulumu dikimleri başladı.

Uyku tulumu üretimine başlanıldığını belirten İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, "Ülkemizi derinden üzen depremin ardından Milli Eğitim Bakanlığımızın gayretleri istikametinde Tunceli eğitim ailesi olarak bizle de imkanlarımız ölçüsünde yardım çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu çerçevede Halk Eğitim Merkezlerimizde toplamda 600 adet uyku tulumunun tamamlanıp deprem bölgesine gönderilmesi için çalışmalarımız başladı. Daha önce Covid-19 sürecinde maske ve tulum üretimi yapan usta öğretici ve kursiyerlerimiz şimdi de depremzede vatandaşlarımız için uyku tulumu dikimlerini gerçekleştirmektedir. Depremin yaralarını birlikte saracağımıza, birlik ve beraberliğimizle iyileşeceğimize dair inancım tamdır. Bu anlamda çalışmalarımız devam edecektir” dedi.

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