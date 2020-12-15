Tunceli’de kaçak avcılara 173 bin TL ceza uygulandı

Tunceli’de kaçak avla mücadele kapsamında 2 ay içinde 94 kişiye toplam 173 bin 78 TL cezai işlem uyguladı.

Doğa Koruma ve Mili Parklar Tunceli Şubesi’ne bağlı ekipler, 2 ay önce başlayan av sezonu kapsamında sahada çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyor. Emniyet ve jandarmanın destek verdiği DKMP ekiplerinin çalışmasında şuana kadar usulsüz avlanan 94 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslara 94 bin 405 TL idari, 78 bin 673 TL’si de tazminat olmak üzere toplam 173 bin 78 TL cezai işlem uygulandı.

Yapılan çalışmalar kapsamında il genelinde yaban hayvanlarını tuzaklama ve gözetleme amacıyla kurulan 51 güme tespit edilip imha edildi. Ayrıca, 3 yarı otomatik yivsiz av tüfeği ile 1 adet projektöre de gece avında kullanıldığı için el konuldu.

Öte yandan hafta sonu Pertek ve Çemişgezek ilçesinde sokağa çıkma yasağına uymayarak avcılık yapan 9 kişiye güvenlik güçleri tarafından 3 bin 150’şer TL olmak üzere toplam 28 bin 350 TL cezai işlem yapıldı.

