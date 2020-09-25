YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tunceli
  4. Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

TUNCELİ HABERLERİ  | 25.09.2020 12:17 | Son Güncelleme

Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye, 49 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde 14 vatandaşımıza, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 900'er lira idari para cezası kesilmiştir. Toplamda 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı Türkiye onu bu kliple tanımıştı! Yıllar sonra ortaya çıktı
Buraya gelen hayran kalıyorBuraya gelen hayran kalıyor
En Çok Okunan Yerel Haberler
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
’Doğu’nun Çukurovası’ terörden arındırıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Çiftçilere 26 ton buğday tohumu dağıtıldı
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Alerjik hastalıklar içerisinde en sık gözlenen saman nezlesi ‘Alerjik Rinit’
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
Şehrin iki yakası bir araya geliyor
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
ABD’de yaşayan Ermeniler Başkan Gülbey’i tehdit etti
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu
Yola çıkan domuz kazaya sebep oldu

Tunceli Namaz Vakitleri 25 Eylül Cuma

İmsak
04:43
Sabah
06:05
Öğle
12:19
İkindi
15:42
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Tunceli Nöbetçi Eczaneler25 Eylül Cuma

Ece Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Buraya gelen hayran kalıyor
Buraya gelen hayran kalıyor
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.