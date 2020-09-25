Tunceli'de Kovid-19 tedbirlerine uymayan 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası kesildi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 20 kişiye, 49 bin 500 lira para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında kent merkezi ve ilçelerde denetimlerin aralıksız sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son bir hafta içerisinde ilimizde yapılan denetimlerde 14 vatandaşımıza, karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 3 bin 150'şer lira para cezası, maske kuralına uymayan 6 vatandaşımıza yine 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesine istinaden 900'er lira idari para cezası kesilmiştir. Toplamda 20 kişiye 49 bin 500 lira para cezası uygulanmıştır."

