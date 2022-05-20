Tunceli'de köylüler hasta yaban keçisini kucaklarında taşıyıp görevlilere teslim etti

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Mazgirt ilçesinde köylülerce hasta halde bulunup bir süre kucakta taşınarak doğa koruma görevlilerine teslim edilen yaban keçisi tedavi altına alındı.

Gümüşgün köyünde vatandaşlar, dağlık alanda hasta bir yaban keçisi buldu.

Hayvanı kucaklarına alarak köye kadar taşıyan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesine haber verdi.

Araçla köye giden DKMP görevlileri, kısmen görme kaybı olduğu anlaşılan keçiyi tedaviye aldı.

Görevlilerce özenle bakılan yaban keçisi, sağlığına kavuştuktan sonra doğaya salınacak.



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