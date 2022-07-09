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Tunceli'de mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

09.07.2022 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Hozat ilçesinde mide kanaması geçiren kişi askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Kozluca köyündeki Tapik Yaylası'nda hayvancılıkla uğraşan Muzaffer Şakı'nın rahatsızlanması üzerine yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine Vali Mehmet Ali Özkan'ın talimatı doğrultusunda İl Jandarma Komutanlığına ait askeri helikopter yaylaya yönlendirildi.

Sağlık, jandarma ve AFAD ekiplerinin desteğiyle helikopterle bölgeden alınan ve mide kanaması geçirdiği belirlenen Şakı, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine götürüldü.

Tunceli'de mide kanaması geçiren kişi helikopterle hastaneye kaldırıldı

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