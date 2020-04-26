Tunceli'de Munzur Çayı'nda kaybolan Uzman Çavuş Güneş'i arama çalışmaları sürüyor

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timlerinin Munzur Çayı'nda yaptığı tatbikat sırasında botun devrilmesi sonucu akıntıda kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları devam ediyor.

Güneş'i (36) bulmak için Munzur Çayı ve Uzunçayır Baraj Gölü'nde sürdürülen çalışmalara İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerinin yanı sıra çeşitli kentlerden Tunceli'ye gelen Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi, Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekipleri, Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polisler, jandarma karma timleri ile jandarma personeli 3 dedektör köpekle katıldı.

JÖAK, JAK ve SAK timlerinden oluşan ekipler, Munzur Çayı'nda belirlenen alanlarda dalış yaparak arama gerçekleştirdi.

Dalgıç polisler, Uzunçayır Baraj Gölü'nde, AFAD ekipleri de göl yüzeyinde ve kıyılarında botlarla aramalarını sürdürdü. Jandarma ekipleri de 2 dedektör köpekle çalışmalara destek verdi.

Aramaların devam ettiği bölgeye gelen Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.