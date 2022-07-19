Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu cep telefonuyla görüntülendi

TUNCELİ (AA) - Tunceli'de sürücü kursuna giren vaşak yavrusu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Moğultay Mahallesi'ndeki özel bir sürücü kursu merkezine sabah saatlerinde vaşak yavrusu girdi.

Bunun üzerine merkezde çalışanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine bilgi verdi.

Sürücü kursu içerisinde bir süre gezinen yavru vaşak, daha sonra kapıdan kaçarak gözden kayboldu.

DKMP personeli vaşağa zarar gelmemesi için il merkezinde arama çalışması başlattı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz