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Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

11.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

Tunceli'de uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu

TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde uçurumdan atlayan 77 koyun telef oldu.

Haydar Baba Yaylası'nda İbrahim Halil Hurma'ya ait sürüdeki koyunlardan biri, sarp kayalıktan geçtikleri sırada uçurumdan atlayınca diğerleri de onu takip etti.

Hayvan sahibinin durumu bildirmesi üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

Yaptıkları kontrollerde 77 koyunun telef olduğunu tespit eden ekipler, bölgede kurt ya da ayı kokusu alan koyunların korkuya kapılarak uçurumdan atladığını belirtti.

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