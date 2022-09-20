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Tüpraş rafinerilerinde "MobiWAN" ile kesintisiz iletişim

20.09.2022 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüpraş İnovasyon, Yatırımlar ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra: - "Açık inovasyon çalışmaları ile şirket içindeki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler bulmak ve enerji dönüşümü doğrultusunda son teknolojileri takip ederek yeni büyüme alanları yakalanmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Time dergisinin 2021 yılının en inovatif girişimleri arasında gösterdiği Mobilus Labs girişiminin ürünü mobiWAN, Tüpraş rafinerilerinde deneyimlenmeye başladı.

Tüpraş açıklamasına göre, girişimcilik, inovasyon, açık inovasyon ve start-up entegrasyon ile bugünün ve yarının işlerine yönelik çalışmalar yürüten Tüpraş, hem yerli hem yabancı girişimlerin yenilikçi teknolojilerini rafinerilerinde deneyimleyerek iş birliği geliştirmeye devam ediyor.

Gürültülü ortamlarda sesli haberleşme imkanı sunan ürün, sesin çene kemiği üzerinden iletilmesi prensibine dayanan bir teknoloji kullanılıyor. Bu teknolojiyle yüksek gürültülü alanlarda da konuşma ve dinleme yapılabiliyor.

Endüstriyel tesislerdeki gürültü yoğun alanlarda iletişim kurma ihtiyacını çözebilen ve ilk olarak Haziran 2022’de İzmit rafinerisinde uygulamaya alınan mobiWAN cihazı, yoğun gürültü ortamı dışında yüzü tam olarak kaplayan ve sesli iletişimi engelleyen temiz hava tüpü kullanımı sırasında da test edildi. Temiz hava tüpünün maskesinden dolayı normal konuşmalar duyulamazken, cihazın sesi çene kemiği üzerinden ileten özel sensörleri sayesinde konuşmalar telsiz üzerinden aktarıldı.

Hafif yapısı sayesinde baretle kolay entegrasyon sağlanabilen mobiWAN haberleşme ürününde kullanılan Bluetooth düşük enerji (BLE) teknolojisi; hem uzun pil ömrü sunuyor hem de telefon, telsiz gibi farklı cihazlarla birlikte kullanıma olanak sağlıyor. Mobilus Labs girişimiyle rafineri özelinde belirlenen geliştirme çalışmaları devam ederken, ürünlerin yıl içinde operasyon süreçlerinde kullanılmaya başlanması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş İnovasyon, Yatırımlar ve Planlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, inovasyon ve girişimcilik ikliminin tüm şirkete yayılması, kültürel dönüşümün desteklenmesi, bu çalışmalardan sürdürülebilir şekilde değer üretilmesi ve yetkinliğin artırılması için çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirtti.

Zağra, "Açık inovasyon çalışmalarımızı yurt içi ve yurt dışı girişimcilik ekosistemine entegre olarak, hem Tüpraş'a hem de girişimcilere değer kazandırmak amacıyla aktif şekilde sürdürüyoruz. Açık inovasyon çalışmaları ile şirket içindeki ihtiyaçlara yenilikçi çözümler bulmak ve enerji dönüşümü doğrultusunda son teknolojileri takip ederek yeni büyüme alanları yakalanmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

15 binin üzerinde geniş startup havuzu ve yurt içi, yurt dışı ağları kanalıyla sürekli taramalar yaptıklarını aktaran Zağra, "İlgili birimlerimiz girişimcilerle farklı iş birlikleri yürütüyor. MobiWAN bu şekilde operasyonlarımıza kazandırmaya çalıştığımız bir ürün. Her koşulda kesintisiz iletişim sağlayan bu ürün, temel değerimiz olan iş güvenliği alanında bize önemli katkılar sunacak." ifadelerini kullandı.

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