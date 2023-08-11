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Tur minibüsü ticari taksiyle çarpıştı: 2’si turist 3 yaralı

11.08.2023 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tur minibüsüyle ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2’si turist 3 kişi yaralandı.

Kaza; Manavgat-Alanya D-400 Karayolu’nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur Erdem’in kullandığı 35 DBB 55 plakalı tur minibüsü trafik ışıklarına geldiğinde, kırmızı ışıkta beklemekte olan Mehmet Taylan’ın kullandığı 63 T 0037 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Hurdaya dönen ticari taksi, çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 20 metre giderek trafik lambasına çarptıktan sonra durabildi.

Kazada, ticari takside yolcu olarak bulunan Murat Çetinkaya, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimine bağlı kurtarma ekibinin taksinin kapısını kesmesi sonucunda sıkıştığı yerden çıkarılırken, tur minibüsünde bulunan ve Antalya Havalimanından Alanya’daki otellerine gitmekte olan Hollanda uyruklu Soumia Chouaibi ve Faouzi Chouaibi yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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