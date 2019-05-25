Turgay Demirel yeniden FIBA Avrupa başkanı

Turgay Demirel’in dışında Sırbistan Basketbol Federasyonu Genel Sekreteri Dejan Tomasevic ile Belçika Basketbol Federasyonu adayı ve aynı zamanda FIBA Avrupa Başkan Yardımcısı Cyriel Coomans'ta seçime katıldı.
Demirel ilk turda 22 oy, Coomans 17 oy, Tomasevic ise 11 oy alırken, ikinci turda rakibi Coomans'ın 23 oyuna karşılık 27 oy alan Turgay Demirel 2'nci kez FIBA Avrupa Başkanı oldu ve 2019-2023 yılları arasında FIBA Avrupa başkanlığı görevini yerine getirecek.
'Şampiyon geldik, öyle dönüyoruz'
Şenol Güneş'e sevgi seli! Dev destek
Taraftar 3 isme patladı! Avcı sürprizi...
Trabzon'da ayrılık açıklandı!
Ve Babel açıkladı! İşte anlaşmanın detayları
Başakşehir'de Comolli sürprizi!
Flaş transfer resmen açıklandı!
Çin'de ikinci Lippi dönemi
Fenerbahçe eksik çalıştı
Trabzonspor'da iftar yemeği
Ozanlı Stuttgart, berabere kaldı
'Büyük takımları çalıştırmak isterim'
Milli yıldız Ronaldo'nun takım arkadaşı oluyor!
Nihat Özdemir adaylığını açıkladı
Onyekuru dünya devine gidiyor!
Okuyucu Yorumları 1 yorum