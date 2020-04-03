Turgutlu Belediyesinden pazar yerlerine el dezenfektanı

Turgutlu Belediyesi, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında ilçedeki pazar yerlerine el dezenfektanı aparatları yerleştirmeye başladı.

Turgutlu Belediyesi Covid-19 ile mücadelesini ara vermeden sürdürüyor. Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla pek çok noktanın dezenfekte işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar doğrultusunda Turgutlu’da faaliyetlerini sürdüren kamu bankaları, Turgutlu Kaymakamlığı, Turgutlu Sulama Birliği Başkanlığı ile Sulama Birliği Bakım Onarım Şantiyesi, Turgutlu Ziraat Odası Başkanlığı, Turgutlu Çiftçi Koruma Başkanlığı ve Turgutlu Huzurevi dezenfekte edildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ayrıca vatandaşların ve pazar esnafının kullanmaları amacıyla Turgutlu’nun merkez ve kırsal mahallelerinde kurulan pazar yerlerine el dezenfektanları yerleştiriyor. İlk olarak Pazartesi, Perşembe, Cuma ve Urganlı pazarlarına el dezenfektanı aparatları konulurken, ilçedeki tüm pazar yerlerinde bu uygulamanın yapılacağı belirtildi.

