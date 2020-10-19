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Turgutlu’da atıl bir alan kamulaştırıldı

MANİSA HABERLERİ  | 19.10.2020 14:35 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesinde atıl durumunda olan bir alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi.Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokak ile Kültür Sokak’ın kesiştiği alanda Turgutlu Belediyesine ait olan alanın yanında bulunan 2242 ada 1 parseldeki 2052 metrekarelik alanın kamulaştırılması Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi.

Turgutlu Belediyesi Mustafa Kemal Mahallesinde atıl durumunda olan bir alanın kamulaştırmasını gerçekleştirdi.
Mustafa Kemal Mahallesi Niğbolu Sokak ile Kültür Sokak’ın kesiştiği alanda Turgutlu Belediyesine ait olan alanın yanında bulunan 2242 ada 1 parseldeki 2052 metrekarelik alanın kamulaştırılması Turgutlu Belediyesi tarafından gerçekleştirildi. Kamulaştırmanın ardından ise Başkan Çetin Akın, Tapu ve Kadastro Müdürü Fatih Tonbul’dan belediye hizmet alanı olarak ayrılan alanın tapusunu bizzat aldı. Şu ana kadar belediyeye ait hiçbir taşınmazı satmayan ve hiç kredi kullanmayan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın yaptığı kamulaştırmayla belediyeye yeni bir alan kazandırmış oldu.
Yapılan kamulaştırmanın ardından açıklama yapan Başkan Çetin Akın, “Mustafa Kemal Mahallemiz Niğbolu Sokak ile Kültür Sokak kesişiminde belediyemize ait alanın yanında bulunan 2242 ada 1 parseldeki 2052 metrekarelik alanın kamulaştırılmasını gerçekleştirdik ve Tapu ve Kadastro Müdürümüz Fatih Tonbul’dan belediye hizmet alanı olarak ayrılan yerin tapusunu aldık. Önümüzdeki günlerde bu alanda yapacağımız projelerin müjdesini vereceğiz. Turgutlumuza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

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