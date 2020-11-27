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Turgutlu’da merkez kırsal ayrımı yapılmadan

MANİSA HABERLERİ  | 27.11.2020 17:09 | Son Güncelleme

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesinde yol açma ve dolgu çalışmaları, Ergenekon Mahallesinde ise yol açma çalışması yürütülüyor.

Turgutlu Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri merkez ve kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.
Turgutlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Selvilitepe Mahallesinde yol açma ve dolgu çalışmaları, Ergenekon Mahallesinde ise yol açma çalışması yürütülüyor. Osmancık Mahallesindeki köy konağı ve muhtarlık binasının çatı eternet tamiri Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince tamamlandı. Ekipler ayrıca Mustafa Kemal Mahallesi Korutürk Sokakta parke taşı döşeme çalışmalarını gerçekleştirdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise Temrek Mahallesinde yapımı geçtiğimiz aylarda tamamlanan ve mahalle sakinlerinin sıklıkla kullandıkları kiraz alım yerinin boyama çalışmalarını tamamladı.
Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları hakkında açıklamada bulunan Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, “Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz merkez ve kırsal mahallelerimizdeki çalışmalara aralıksız devam ediyor. Ekiplerimizin hazırladıkları programa göre çalışmalarımızı sürdürecek, ilçemizdeki tüm eksiklikleri tamamlayacağız” dedi.

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