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Turgutlu’da silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA HABERLERİ  | 05.10.2020 18:49 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Çampınar Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Yasin B.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde çıkan kavgada tabancayla yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Çampınar Mahallesi’nde aralarında husumet bulunan Yasin B. (55) ile İ.İ. (44) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine İ.İ., tabancayla Yasin B.’ye ateş etti. Yakınları tarafından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan Yasin B. buradan Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından İ.İ., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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İrier Eczanesi
Merkez
Sevim Eczanesi
Merkez
Elifin Eczanesi
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Yılmaz Eczanesi
Turgutlu
Cansu Eczanesi
Akhisar
Hisar Eczanesi
Akhisar
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