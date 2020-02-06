YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Antalya
  4. Turizm esnafından depremzedelere yardım

Turizm esnafından depremzedelere yardım

ANTALYA HABERLERİ  | 06.02.2020 15:38 | Son Güncelleme

Antalya’da faaliyet gösteren Orion Bazaar’da bir araya gelen turizm esnafı, ortaklaşa topladıkları bir tır dolusu eşyayı Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu mahallesinde faaliyet gösteren Kundu Orion Bazaar’da toplanan turizm esnafı, depremzedelere yardım eli uzattı.

Antalya’da faaliyet gösteren Orion Bazaar’da bir araya gelen turizm esnafı, ortaklaşa topladıkları bir tır dolusu eşyayı Elazığ’daki depremzedelere gönderdi.
Antalya’nın Aksu ilçesi Kundu mahallesinde faaliyet gösteren Kundu Orion Bazaar’da toplanan turizm esnafı, depremzedelere yardım eli uzattı. Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol’un öncülüğünde bir araya gelen işletme içerisindeki esnaf arasında bir komisyon kuruldu. Topladıkları maddi desteklere göre battaniye, mont, kazak, ayakkabı, yatak, kaşkol gibi kullanılabilecek eşyalar temin edildi.
Yardım tırı Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Öztürk ve esnafın katılımıyla Elazığ’a gönderilmek üzere dualarla uğurlandı. Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol, “Bu tür afetlere hepimiz maruz kalabiliriz. Biz de duyarsız kalamazdık. Orion Bazaar turizm esnafı olarak bir araya gelerek depremde mağdur olan vatandaşlarımıza bir nebze katkıda bulunmak istedik” dedi.
Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin de, Kundu Orion Bazaar Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Vural Varol ile işletmede faaliyet gösteren turizm esnafını duyarlılıklarından dolayı kutladı. Şahin, yapı kontrolleri ve bir takım eleştiriler hakkında bilgi verdi. Deprem yönetmeliğinden sonraki dönemlerde ki yapıların dayanıklı olduğunu ifade eden Şahin, “Deprem sigortasından toplanan paraların nereye harcandığı ile ilgili eleştiriler yapılıyor. Ancak Devlet bu paraları gerektiği yerde kullanıyor” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Milyonluk araç hurdaya döndü!Milyonluk araç hurdaya döndü!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

Hisarcık’ta yaya kaldırımlarına parke taşı ve bordür döşeme çalışması

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

(Özel Haber) Bandırma’da depreme dayanıksız okullar yıkılıyor

Ekiplerden temizlik çalışması

Ekiplerden temizlik çalışması

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Başkan Avcı, “Altıeylül’e dev yatırımlar yapılıyor”

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Doç. Dr. Bülent Şen Avrasya Üniversitesi’nin eğitim kadrosuna katıldı

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Temizlik İşleri personelinden örnek davranış

Antalya Namaz Vakitleri 6 Şubat Perşembe

İmsak
06:28
Sabah
07:49
Öğle
13:16
İkindi
16:08
Akşam
18:34
Yatsı
19:50

Antalya Nöbetçi Eczaneler 6 Şubat Perşembe

Batuhan Eczanesi
Muratpasa
Bilgehan Eczanesi
Muratpasa
Cihan Dinç Eczanesi
Muratpasa
Kerem Eczanesi
Muratpasa
Türker Eczanesi
Muratpasa
Yeni Tuba Eczanesi
Muratpasa
Anadolu Eczanesi
Kepez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kaza geçirip eşinin zorla hastaneye götürdüğü adam, hayatını kaybetti

Kaza geçirip eşinin zorla hastaneye götürdüğü adam, hayatını kaybetti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Antalyaspor, Adis Jahovic'i transfer etti

Çocuklara hijyen eğitimi

Çocuklara hijyen eğitimi

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Döviz Bürosunda Tırnakçılık Yöntemiyle Hırsızlık

Engelliye huzurevinde dayak

Engelliye huzurevinde dayak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.