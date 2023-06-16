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Turizmci belediye başkanının 65 yaşındaki mezuniyet sevinci

16.06.2023 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize’nin Çamlıhemşin ilçe Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ufak yaşlarda başladığı turizm sektöründe 65 yaşında işinin okulundan mezun olmayı başardı.

Turizmci belediye başkanının 65 yaşındaki mezuniyet sevinci

Uzun yıllardır turizm işiyle ilgilenen Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, işinin okulunu da bitirmek isteyerek üniversite sınavına girdi. Üniversite sınavında başarı sağlayan Haşimoğlu 63 yaşında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Ardeşen Meslek Yüksek Okulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü’nü kazandı. Okulunu bitiren Belediye Başkanı Haşimoğlu, 2 yılın ardından mezun olarak kep atma sevinci yaşadı.

Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu, 8 yaşında başladığı turizmcilikte 65 yaşında okulundan mezun olduğunu ifade ederek, “8 yaşında başladığım bu turizm mesleğine 65 yaşında diplomasını ve başarı belgesini almış oldum. Gerçekten öğrenmenin yaşı yokmuş onu öğrendim. Sonsuz bir bilgi var. Onun için bilgiye ulaşmanın her an, herkes için gerekli olan bir durumdur. Bizde bunu düşünerek 65 yaşında üniversiteye kayıt oldum ve turizmin yüksek meslek okulunda turizm ve otel işletme bölümü 8 yaşından beri yaptığım bir meslekti. Gerçekten üniversitelerimizde okullarımızda çok gayretli bir kelime daha nasıl öğretebilirim diyen gayret gösteren hocalarımız var. Turizm gerçekten bir işte eğitimi alınması gereken bir meslek. İlimizde ve hatta ilçemiz Ardeşen’de, bölgemizde turizm fakültemiz var. Bölgede turizm yapmak isteyen insanların çocuklarını buraya yönlendirmelerini onların burada eğitim almalarını eğitimli, donanımlı, vasıflı turizmcilerin yetişmesini arz ediyoruz. Bunun temelini ben atmış olacağım. Beni örnek alsınlar. Ben 65 yaşında bunu başardım herkes de başarabilir. Bilinçli şirketler kurabilirler ve kurdukları işletmeler de sürdürülür. Onun için herkesi teşvik ediyorum. Bu yaşta örnek olsun diye teşvik etmeye çalıştım. Aslında birçok turizm işletmelerimiz var. Seyahat acenteleri, organizasyonlar, araç kiralama işleri otel işletmeleri ile turizm işleriyle uğraşıyoruz. Bir eksikliğim vardı o da belgemiz yoktu. Şimdi bugün o belgeyi de aldık. Hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

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