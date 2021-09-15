Türk Binicilik Spor Vakfı Başkanı Yağmur Topaloğlu'nun acı günü

Türk Binicilik Spor Vakfı Başkanı Yağmur Topaloğlu'nun babası Ali Topaloğlu vefat etti.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamada, Ali Topaloğlu'nun vefatının üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Türk Binicilik Spor Vakfı Başkanı ve sporcumuz Yağmur Topaloğlu'nun babası Ali Topaloğlu'nun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camii'nde kılınacak öğle namazına müteakip Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz." denildi.
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