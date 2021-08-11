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Türk çelik sektörü normalleşme ile ihracatta atağa geçecek

11.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir: -"Türkiye, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna gelmiş durumda. Aynı zamanda Türk Çelik sektörü dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarının yanında, ihracatı güçlendirerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı" -"AB’nin galvanizli ürünlerde süregelen antidamping soruşturması, Uzak Doğu’nun pandemi sebebi ile gücünü kaybettiği Avrupa pazarında Türk üreticilerinin de etkinliğini zayıflatıyor"

İSTANBUL(AA) - Yıldız Demir Çelik Genel Müdür Yardımcısı Erhan Özdemir, 2021’in ikinci yarısında normalleşme adımlarının atılması ve koruma tedbirlerinin gevşemesi ile yurt içi tüketim ve üretimdeki artışın, kayıpları telafi ederek, nihai ürün fiyatlarında yeni dengelerin oluşabileceğini kaydetti.

Yıldız Demir Çelik'ten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, Üretim ve tüketimde artış sürerken uluslararası piyasalarda yaşanan arz sıkıntısının hala devam ettiğine dikkati çekerek, "Salgın nedeniyle 2020 yılının özellikle ikinci çeyreğinde çelik sektöründe ciddi bir daralma yaşandı. Fakat dördüncü çeyrek itibarıyla talep tekrar geri geldi.

Ancak bu sefer de çelik üretiminde kullanılan ham madde fiyatlarında ciddi artışlar yaşandı. Öyle ki 2021 yılının ocak ayında hurda ve cevher gibi başlıca sıvı çelik üretim girdilerinin fiyatları bir önceki yıla göre neredeyse 2 katına yaklaştı. Şu an artış trendi hala devam etse de pandemi sürecinin etkilerinin yavaşlaması ile kapasitelerin geri dönmesi ile piyasanın önümüzdeki süreçte dengeleneceğini düşünüyorum. Lojistik tarafındaki problemler halen devam ediyor. Proaktif yaklaşıp yaratıcı çözümler üretmeye çalışıyoruz." açıklamasında bulundu.

Çin’in ihracatta çelik ürünlerine uyguladığı yüzde 13’lük vergi desteğini kaldırmasının Türk çelik sektörü açısından orta ve uzun vadede olumlu etkiler yaratacağını vurgulayan Özdemir, “Çin’in bazı pazarlardan çekilerek iç piyasaya dönmesi, Türk çelik sektörünün rekabette zorluk çektiği Güney Doğu Asya, Uzak Doğu, Güney Amerika, Orta Doğu ve Afrika gibi pazarlarda daha aktif ve güçlü olmasının önünü açtı. Yine Rusya’nın demir ve demir dışı metal ihracatına getirdiği ihracat vergisi, Türk Demir Çelik sektörünün pazar boşluğunu doldurması açısından yine önemli bir fırsat. Ham madde açısından ise bu durumun sıkıntılar yaratmamasını ümit ediyoruz. Öte yandan, önümüzdeki dönemde yurt içi üretim kapasitesindeki kademeli artışın piyasaya üretim hacmi vereceğini söyleyebiliriz. Atıl kapasitelerin devreye girmesi ve yeni yatırımlarla iç piyasa talebi daha hızlı karşılanacak.” ifadelerini kullandı.

-Sektör ihracatta üçüncülüğe yükseldi

Türkiye‘nin çelik üretiminde dünyada 7. sırada bulunduğunu hatırlatan Özdemir, şunları kaydetti:

“Türkiye, Avrupa’nın en büyük çelik üreticisi konumuna gelmiş durumda. Aynı zamanda Türk çelik sektörü dışa bağımlılığı azaltma çalışmalarının yanında, ihracatı güçlendirerek ülke ekonomisine büyük katkı sağladı. Ocak-haziran dönemine baktığımızda, ihracatta geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54’lik bir artış yakaladığımızı görüyoruz. Çelik fiyatlarında yaşanan artışın etkisiyle sektör ihracatta, Haziran ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 79‘luk bir artış ile 2 milyar 25 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi ve dış ticarette ülke ekonomisine en fazla katkı veren üçüncü sanayi kolu oldu. Bu rakamla birlikte demir çelik sektörü, tarihin en yüksek aylık ihracatına ulaştı. Sektör oyuncuları olarak, yaşanan bu gelişmeler bizi mutlu ediyor. Aynı ivmeyi yılın kalan döneminde de yukarı doğru artarak devam ettireceğimize yürekten inanıyorum.

AB’nin galvanizli ürünlerde süregelen antidamping soruşturması, Uzak Doğu’nun pandemi sebebi ile gücünü kaybettiği Avrupa pazarında Türk üreticilerinin de etkinliğini zayıflatıyor. Bu noktada bakanlık, birlikler ve dernekler nezdinde ortak hareket ederek gerekli önlemleri almamız gerekiyor. Hukuki altyapısı olmayan koruma önlemleri, büyüyen Türk çelik sektörü için bir tehdit ve engel oluştursa da bizler uzun dönemde Türk Çelik sektörünü büyütmeye devam edeceğiz."

Yıldız Demir Çelik’in 2,5 yılda toplam 200 milyon doların üzerinde bir ihracat rakamına ulaştığını ifade eden Özdemir, "Kısa zamanda sektörde önemli bir konum edindik. Yatırımlarımıza yeni dönemde de hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen yıl plana alınan ikinci galvaniz hattı yatırımının 2021’in son çeyreğinde devreye girmesini bekliyoruz. Bu hattın devreye girmesiyle 600 bin tonluk mevcut üretim kapasitesini 900 bin tona taşımayı hedefliyoruz. Bununla beraber üçüncü galvaniz hattının da hazırlıklarını yapıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

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