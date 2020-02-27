Türk domatesine uygulanan kota 200 bin tona çıkartıldı

Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Nejdat Sin, Rusya’nın Türk domatesi için koymuş olduğu kotanın yaptıkları girişimler sonucunda 150 bin tondan 200 bin tona çıkartıldığını belirterek, “Kotanın artırılarak ihracatçılarımızın mağduriyetinin önüne geçilmesinde desteklerini esirgemeyen Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan başta olmak üzere tüm yetkililere teşekkür ediyorum” dedi.

Nejdat Sin, yaptığı açıklamada, Türk- Rus ilişkilerinin zaman zaman sıkıntılı dönemlerden geçtiğini, ancak her seferinde iki dost ve komşu ülkenin sorunların üstesinden gelmeyi bildiğini ifade ederek, iki ülke arasında artan ticaretin her iki ülkenin de menfaatine olduğunu vurguladı.

"Geçen nisan ayında da kota artışı sağlanmıştı"

Rusya Federasyonu tarafından Türkiye menşeli domates ithalatında 2017 tarihinden itibaren kümülatif olarak uygulanan 100 bin tonluk kota miktarının Rus Tarım Bakanlığı’nca 2019 yılı Nisan ayı sonunda 150 bin ton seviyesine yükseltildiğini hatırlatan Başkan Sin, ihracatçı olmamasına rağmen bazı kesimlerce domates kotası konusunda bilgilendirme yapılmadığı yönündeki söylemlerin doğru olmadığını belirterek, Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak domates kotasını sıkı şekilde takip ettiklerini, kota dolmadan önce üyelere kotanın dolmak üzere olduğuna dair duyuru yaptıklarını, hatta birebir görüşmelerle üyelerin bilgilendirildiğini söyledi.