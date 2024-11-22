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  4. Türk futbolundaki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Talas Denizlispor'un antrenörü, oyuncusunu soyunma odasında ölümle tehdit etti!

Türk futbolundaki skandalların ardı arkası kesilmiyor! Talas Denizlispor'un antrenörü, oyuncusunu soyunma odasında ölümle tehdit etti!

22.11.2024 11:41
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Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.11.2024 11:41
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Türk futbolunda skandallar alt liglere de sıçradı. Kayseri Amatör Lig takımlarından Talas Denizlispor'un futbolcusu, antrenör Deniz Niğdelioğlu tarafından darp edildi. Paylaşılan görüntülerde, Deniz Niğdelioğlu'nun oyuncusunu öldürmekle tehdit ettiği de görüldü.

Kayseri Amatör Lig takımlarından Talas Denizspor'un soyunma odasında eşi benzerine az rastlanacak bir olay yaşandı. Takımın antrenörü Deniz Niğdelioğlu, maçta tartışma yaşadığı oyuncusuyla soyunma odasında kavga etti.

KÜFÜRLER, TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

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Deniz Niğdelioğlu'nun oyuncusuna küfredip, ölümle tehdit ettiği anlar kameralara saniye saniye kaydedildi.

YAŞANANLARI ANLATTI "ŞAKASINA VURDU"

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Darp edilen futbolcu, olay sonrası açıklama yaptı.

“Gerçekleri anlatıyorum. Erkiletspor maçında hakeme küfür ederek, kırmızı kart yemiştim. Maç sonu antrenörümüz soyunma odasına gelerek, ayağıma şakasına vurmuştu. Yine başka bir maçta beni eleştiriyorlardı. Ben de maç sonu soyunma odasına giderek kendi tarafıma bağırarak küfür ettim. Antrenörümüz kes sesini diyerek bana kızdı. Arkamı dönerek böyle takımın da hocasının da diyerek küfür ettim. Hocamız yanıma geldi. Konuşurken elini kaldırdı. Ben de hızlıca hocamızın eline vurdum" dedi.

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