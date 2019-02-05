Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın düzenlediği toplantıya, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.
Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.
Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.
Galatasaray ayrılığı açıkladı!
İşte Fatih Terim ve Serdar Aziz arasındaki o konuşma
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Vagner Love, Beşiktaş'ı bombaladı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
Trabzon'da Uğurcan belirsizliği
Yeni transferlere imza töreni!
Ümit Özat depremi! 27 günde...
F.Bahçe'den müthiş gelir!
Trabzon'un hedefi final
Hakan Çalhanoğlu'ndan Tolgay sözleri
Alex'ten flaş sözler! 'F.Bahçe'nin küme düşmesi...'
Milan kaçtı, Roma yakaladı
Ozan Kabak 90+4'te yıkıldı
Yılmaz Vural'la ilgili flaş karar
Bayern'i Leverkusen durdurdu
Alexander Milosevic İngiltere'ye gitti
Okuyucu Yorumları 0 yorum