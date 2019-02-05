SPOR

Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak

FUTBOL HABERLERİ  | 05.02.2019 17:33 | Son Güncelleme

Cüneyt Çakır, Hüseyin Göçek, Barış Şimşek, Bahattin Duran ve Tarık Ongun, İspanya'nın Malaga şehrinde düzenlenecek UEFA VAR toplantısına katılacak.

Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler, 6-7 Şubat'ta İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenecek Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi toplantısına katılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA'nın düzenlediği toplantıya, FIFA kokartlı hakemler Cüneyt Çakır ve Hüseyin Göçek, hakem Barış Şimşek ile FIFA kokartlı yardımcı hakemler Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un katılacağı bildirildi.

Toplantıda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu müsabakalarından itibaren uygulamaya konacak VAR sistemi hakkında son çalışmaların yapılacağı belirtildi.

Hakemlere VAR Protokolü ve UEFA Talimatları ile ilgili hatırlatmaların da yapılacağı toplantıda çevrim içi saha çalışmalarının da uygulanacağı kaydedildi.

PARTNERBu fotoğraftan 6 başrol çıktıBu fotoğraftan 6 başrol çıktı
Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attıBatuhan Karadeniz 10. takımına imza attı
Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldıFutbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cüneyt çakır uefa VAR

En Çok Okunan Haberler

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak

G.Saray'da bir ayrılık daha!

G.Saray'da bir ayrılık daha!

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Beşiktaş'ta ikinci Quaresma vakası

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Luyindama'ya büyük şok! Ceza geliyor

Trabzonspor'da flaş imza!

Trabzonspor'da flaş imza!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

G.Saray istedi, rekor bedelle Premier Lig'e gitti

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk hakemler UEFA VAR toplantısına katılacak

Türk hakemler VAR toplantısında

Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı

Batuhan Karadeniz 10. takımına imza attı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Futbol tarihine geçen transfer! Rekor kırıldı

Teknik direktör Turgut Uçar hayatını kaybetti

Türk futbolunu yasa boğan ölüm

Asya Kupası'nda Katar'dan tarihi şampiyonluk

Katar'dan tarihi şampiyonluk

2018 yılında transfere 7,03 milyar dolar harcandı

2018’de transfere 7,03 milyar dolar harcandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.