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Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları teşkilatı kuruldu

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 29.11.2020 11:26 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları kurulken, başkanlığına ise Gülsüm Acun seçildi.Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Taş Medresede düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana teşkilatlanma çalışmalarını sürdüklerini söyledi.

Türk Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları kurulken, başkanlığına ise Gülsüm Acun seçildi.
Türkiye Kızılay Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı Fatih Okyar, Taş Medresede düzenlediği basın toplantısında, göreve geldiği günden bu yana teşkilatlanma çalışmalarını sürdüklerini söyledi. Okyar, “Göreve geldiğimiz günden beri teşkilat çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlk önce üniversitelerde Genç Kızılay topluluklarımızı oluşturduk. Bu genç topluluklarımızda bine yakın gönüllülerimiz oluştu. Bu arkadaşlarımız sahada aktif olarak çok çalıştılar, destek oldular. Pandemi döneminde arkadaşlarımız memleketlerinde olduğu için genç kızılay teşkilatlarının eksikliğini gördük. Daha sonra Afyonkarahisar’da Genç Kızılay teşkilatımızı oluşturduk. Ardından kadın kolları teşkilatımızı oluşturduk. İnşallah bu Afyonkarahisar’ımıza hayırlı uğurlu olur" dedi.

"Çok güzel işler yapacağız"
Kadın Kolları Başkanlık görevine getirilen Gülsüm Acun ise Türk Kızılay çatısı altında güzel hizmetlere imza atacaklarını söyledi. Acun şunları söyledi:
“Türk Kızılay Afyonkarahisar Şubesi Kadın Kolları Başkanlık görevine getirildim. Burada olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Yönetim kurulumuzdaki kadınlarımızın tecrübe ve deneyimlerinden yararlanarak çok güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum.”
Açıklamaların ardından toplantı sona erdi.

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