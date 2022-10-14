Türk Kızılay: (Amasra'daki maden kazası) Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, maden kazası sonrası olası ihtiyaç için bölgedeki hastanelere ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevklerinin yapıldığını ve şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmadığını bildirdi.

Kınık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Amasra Taşkömürü İşletmesinde meydana gelen patlama sonrası Bartın Devlet Hastanesi, Bülent Ecevit Üniversitesi ve Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerine ilave kan ürünleri ve olası yanık vakaları için plazma sevkleri gerçekleştirilmiştir. Şu an acil bir kan ihtiyacı bulunmamaktadır."

