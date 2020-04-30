Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi'nden kan bağışı çağrısı

İZMİR (AA) - Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürü Gökay Gök, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan nedeniyle kan bağışlarında büyük düşüş yaşandığını, kan stoklarının tükendiğini bildirdi.

Gök, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005'ten bu yana Sağlık Bakanlığı ile başlatılan güvenli kan temini projesi kapsamında Manisa, Aydın ve İzmir illerinde 94 hastanenin kan ihtiyacını temin ettiklerini ifade etti.

Türk Kızılay Ege Bölgesi Kan Merkezi Müdürlüğü olarak bu zamana dek bu hastanelerin kan ihtiyaçlarının tamamını karşıladıklarını vurgulayan Gök, "Kovid-19 salgını ve ramazan ayı nedeniyle kan toplamakta büyük zorluk çekiyoruz. Daha önce gönüllülerimizden günde 1200 ünite kan toplarken bu rakam şimdi 300 üniteye kadar düştü. Bizden talep edilen ise günde ortalama 500 ünite. Bu rakam da ameliyatların başlamasıyla her geçen gün artıyor. Elimizde hiçbir kan grubunun stoku kalmadı." dedi.

Herkesin bir gün hasta ve hasta yakını olup bu kan stokunu kullanacağına dikkati çeken Gök, şöyle devam etti: