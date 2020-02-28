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Türk Kızılay, Elazığ'da depremde zarar gören köy okullarını onarıyor

ELAZIĞ HABERLERİ  | 28.02.2020 10:14 | Son Güncelleme

Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya: - "5 okulumuzun tadilat ve onarımını yaptık. Çocukların okullarda depremin izini taşıyan herhangi bir görselle karşılaşmamaları için böyle bir çalışma gerçekleştirdik"

ELAZIĞ (AA) - Türk Kızılay gönüllüleri tarafından Elazığ'daki depremde zarar gören köy okullarının onarımı yapılıyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak'ta meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından Türk Kızılay tarafından da yaraların sarılması amacıyla çalışma yürütülüyor.

Türk Kızılay gönüllüleri, depremde zarar gören köy okullarını onarıyor. Onarımın ardından, çocukların yaşadıkları korkuyu atlatabilmesi için çeşitli etkinlikler yapılıyor, öğrencilere hediyeler veriliyor.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremin ilk günüden itibaren depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber olduklarını söyledi.

Depremde zarar gören köy okullarını tespit ettiklerini anlatan Kızılkaya, gönüllülerin bu okulların eğitim öğretime kazandırılması için çalışma yaptığını belirtti.

Türk Kızılay ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde bu çalışmaların yürütüldüğünü ifade eden Kızılkaya, "Şimdiye kadar 5 okulumuzun tadilat ve onarımını yaptık. Çocukların okullarda depremin izini taşıyan herhangi bir görselle karşılaşmaması için böyle bir çalışma programladık. Onların güzel bir ortamda eğitim almalarını sağlamak istedik." dedi.

Tadilatların yanı sıra çocuklar için oyun alanları oluşturacaklarını bildiren Kızılkaya, köy okullarına yönelik çalışmalarının süreceğini dile getirdi.

Onarımı yapılan Yılangeçiren İlkokulunda öğrenci Aslı Budak da mutlu olduklarını belirterek, "Bize oyuncak, kitap, defter hediye ettiler. Okulumuza yardım yaptılar. Çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Öğrencilerden Fatih Gören ise okullarının tadilatını yaptıkları için Türk Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

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