YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kastamonu
  4. Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

KASTAMONU HABERLERİ  | 02.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Türk Kızılay gönüllüleri dükkan dükkan gezip maske ve dezenfektan dağıttı

Türk Kızılay Kastamonu Şubesince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Kastamonu Şubesi Yönetim kurulu Üyeleri ve Kadın Kolları üyeleri, Nasrullah Meydanı'nda açtıkları stantta vatandaşlara el dezenfektanı ve maske dağıttı.

Kadın Kolları üyeleri, daha sonra bölge esnafın dükkanlarını ziyaret ederek, maske ve dezenfektan verdi.

Türk Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Akif Güzel, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu süreçte vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Genel merkezden gönderilen 1000 maske ile 200 dezenfektanı dağıttıklarını anlatan Güzel, şunları kaydetti:

"Bu süreçte insanların dikkatli olması gerekiyor. Kovid-19 kişiden kişiye bulaşan bir hastalık. Bu nedenle insanlarımızın hijyene, kişisel bakıma ve el temizliğine çok dikkat etmesi gerekiyor. Gönderilen jel şeklindeki dezenfektanların koruyucu özelliği bulunmakta. Bu hastalık nefes yoluyla da bulaştığı için insanlarımızın maske konusunda hassas olması gerekiyor. Bu nedenle farkındalık oluşturup katkı sağlamak için çalışma yaptık."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREda Taşpınar'dan 40 yaş pozuEda Taşpınar'dan 40 yaş pozu
PARTNERTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardıTV8 Survivor'dan Nisa ayrılıyor mu? Kendisini sakatladı Acun Ilıcalı uyardı
Anahtar Kelimeler:
dezenfektan Kastamonu Kızılay

En Çok Okunan Yerel Haberler

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Osmaniye’de lisesi genç, babasını vurarak öldürdü

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Trafik durdu Büyükşehir yol yaptı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Psikolojik destek hattı hizmeti ülke sınırlarını aştı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Sanayici Kamil Şerbetçi’nin 22. ölüm yıl dönümünde unutulmadı

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

Mut’ta kayısı üreticisi fiyatlardan, tüccar kaliteden memnun

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

GÜÇSİYAD Bölge Başkan Yardımcısı Aktay: “Otobüs firmaları iflasın eşiğinde”

Kastamonu Namaz Vakitleri 2 Mayıs Cumartesi

İmsak
03:53
Sabah
05:34
Öğle
12:47
İkindi
16:38
Akşam
19:50
Yatsı
21:23

Kastamonu Nöbetçi Eczaneler 2 Mayıs Cumartesi

Gül Eczanesi
Merkez
Ulaş Eczanesi
Merkez
Yeni Çınar Eczanesi
Merkez
Akçaoğlu Eczanesi
Arac
Abana Eczanesi
Abana
Deniz Eczanesi
Agli
Umut Eczanesi
Azdavay
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık”

Başkan Vidinlioğlu, “Ramazanda 10 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırdık”

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

KATSO’dan Türk Kızılayına gıda kolisi bağışı

KATSO’dan Türk Kızılayına gıda kolisi bağışı

Tosya’da KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi

Tosya’da KÖYDES toplantısı gerçekleştirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.