Türk Kızılaydan yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kalanlara yiyecek ikramı

Türk Kızılay ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ve şehirler arası otoyolda hareket edemeyen araçlarda uzun süre beklemek zorunda kalanlara yiyecek, içecek ikramında bulundu.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre ekipler, kar küreme araçları yolları açana kadar vatandaşların yanında kalarak yeme, içme ve ısınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere çalışmalarına devam ediyor.

Ülke genelinde personel ve gönüllü yaklaşık 200 kişi ve 50'nin üzerinde müdahale ve ikram aracıyla bugüne kadar 19 bölge ve otobanda faaliyetlerini tamamlayan Kızılay ekipleri, 14 bölge ve otoyolda çalışmalarını sürdürüyor.

Kızılay ekipleri, yaşanabilecek olumsuz hava şartlarına karşı da teyakkuzda bekliyor.

