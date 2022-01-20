Türk makarna sektörü geçen yıl 160 ülkeye 780 milyon dolarlık ihracat yaptı

MERSİN (AA) - SEZGİN PANCAR - Türkiye'deki makarna üreticileri, 2021 yılında 160 ülkeye yaptıkları 1 milyon 370 bin tonluk ürün ihracatından 780 milyon dolar gelir elde etti.

Makarna ihracatında İtalya'dan sonra dünyada ikinci sırada yer alan Türkiye'nin geçen yıl yaptığı dış satım, bir önceki yıla oranla değer bazında yüzde 3 artarak 780 milyon dolara ulaştı.

Toplamda 1 milyon 370 bin ton ürün ihracatı yapan sektör, en çok dış satımı 731 bin tonla Afrika ülkelerine gerçekleştirdi ve 379 milyon 503 bin dolar gelir sağladı.

Güney Amerika ülkeleri 218 bin tonla ikinci, Asya ülkeleri 98 bin tonla üçüncü, Orta Doğu ülkeleri 64 bin tonla dördüncü sırada yer aldı. Avrupa Birliği ülkelerine de geçen yıl 18 bin ton makarna gönderildi.

- "160 ülkeye ihracatımız sorunsuz olarak gerçekleşti"

Makarna Sanayicileri Derneği (TMSD) Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, AA muhabirine, iklim değişikliğinin yanı sıra salgına bağlı olarak tedarik zincirinin bozulmasının ve lojistikte yaşanan problemlerin gıda ürünlerinin önemini daha da belirgin hale getirdiğini söyledi.

Alınan tedbirler kapsamında makarnanın kati ihracatının 1 Ocak-30 Nisan 2021 tarihlerinde kısıtlandığını anımsatan Külahçıoğlu, "Geçen yılın ilk 4 ayında ihracatımızda yaklaşık yüzde 15 düşüş gerçekleşti. Sonrasında sektörümüzün, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla yaptığı istişareler neticesinde buna kalıcı bir çözüm bulundu ve aşmış olduk. Bundan sonraki toparlanmayla yılı miktar bazında yüzde 9 düşüş ancak değer bazında yüzde 3 artışla kapatma başarısı göstermiş olduk." dedi.

- 2022'de hedef dış satımda 1 milyar doları aşmak

Sektörün bu yıl 1 milyar dolarlık dış satım hedeflediğini belirten Külahçıoğlu, "Bu yıl revize ettiğimiz hedef olan 1 milyar dolarlık dış satıma emin adımlarla ilerleyeceğiz. Artık, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığıyla aldığımız tedbirler kalıcı hale geldi. İç tüketimle birlikte değerlendirdiğimizde sektörümüzün toplam büyüklüğü 1,5 milyar doları aşmış durumda. İhracat ve iç tüketim dengesini de koruyoruz." ifadelerini kullandı.

TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Külahçıoğlu, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağladığına dikkati çekerek, sektöre yapılan yeni yatırımlarla Türkiye'nin uluslararası rekabetteki gücünün daha da artırıldığını aktardı.

İtalya'dan sonra dünyanın en fazla makarna ihracatını Türkiye'nin yaptığını vurgulayan Külahçıoğlu, bu başarının, Avrupa Birliği'nin makarna ithalatında uyguladığı 20 bin tonluk miktar kotası ile ABD'nin anti-damping vergisi ve telafi edici vergi uygulanmasına rağmen sağlandığına dikkati çekti.

Külahçıoğlu, ihracatın artırılmasının önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik de çalışmaların sürdüğünü belirterek, şöyle konuştu:

"Avrupa Birliği ile müzakerelerde makarna önemli bir başlık, masada bulunuyor. ABD'nin anti-damping ve telafi edici vergi uygulamaları var. Bunlara yönelik de Ticaret Bakanlığının genişletilmiş bir müzakere çalışması var. Uluslararası ilişkiler anlamında da Japonya ile gerçekleştirilen serbest ticaret anlaşmasında da sona gelindiği bilgisini aldık. 2022 yılında Japonya ile bu anlaşmanın imzalanmasını bekliyoruz. Geçen yıl İngiltere, Avrupa Birliği'nden ayrıldı ve ülkemize yaklaşık yüzde 17'lik bir ek kota verildi. İngiltere ile hala devam eden serbest ticaret anlaşmasının genişletilmesi çalışmaları var. Buradaki önemli kalemlerden biri de makarna sektörü. İngiltere'ye dış satımda da kapasitemizin artmasını bekliyoruz."

