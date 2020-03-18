Türk Sağlık Sen’den ’50 bin sağlık personeli alınsın’ talebi

Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu yaptığı açıklamayla tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsle mücadelede Sağlık Bakanlığının bu süreci iyi yönettiğini söyledi. Mücadelede sağlık personelinin en ön safta yer aldığını kaydeden Dağlıoğlu ayrıca salgının artma riski ve sağlık personeli açığının göz önüne alınarak en kısa sürede en az 50 bin sağlık çalışanının atanmasının planlanmasını talep etti.

Korona virüsle mücadelede en ön safta etkin bir mücadele veren sağlık personelinin sayısını artırılması gerektiğini kaydeden Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, en kısa sürede 50 bin sağlık personeli atanması gerektiğini vurguladı.

“Sağlık Bakanlığı bu süreci çok iyi yönetmektedir”

Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, “Tüm dünyayı etkisi altına alan korana virüs, ne yazık ki ülkemizde de görülmeye başlamıştır. Gelinen noktada ne yazık ki virüsten kaynaklı bir vatandaşımız vefat etmiştir. 98 vatandaşımıza ise virüs tanısı konulmuştur. Sağlık Bakanlığı bu süreci çok iyi yönetmektedir. Bu virüs ile ilgili söyleyeceğimiz paniğe kapılmadan her vatandaşımız Sağlık Bakanlığının uyarı ve önerilerine tereddütsüz uymasıdır. Kaos çığırtkanlarına asla itibar etmemeleridir. Bu sürecin bakanlığının tedbirleri, sağlık çalışanlarının özverisi ve vatandaşlarımızın sağduyusu ile ortak bir mücadeleyle atlatılacağına inanıyoruz. Bu kapsamda üzerimize düşen ayrı bir sorumluluk olarak sağlık çalışanları için alınması gereken tedbirler ile ilgili önerilerimizi bakanlığımıza ilettik. Bu anlamda korona virüsü (Covid -19) için ülkemizde alınan önlemler son derece yerinde olmuştur. İlk vakanın görüldüğü günden bu yana alınan tedbirler, eğitime ara verilmesi, bu süre içerisinde öğretmenlerin okullarda bulunma zorunluluğunun kaldırılması, kamu personeline yurt dışı yasağı getirilmesi, spor faaliyetlerinin seyircisiz oynanması, toplu birlikteliğin olabileceği mekanların kapatılması gibi vatandaşlarımızın kalabalıklar oluşturarak virüsün yayılmasını kolaylaştıracak ortamların giderilmesi çabaları doğru uygulamalardır.” dedi.