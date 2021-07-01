Türk Tarih Kurumu, tarihe meraklı 40 öğrenciyi Çorum'da kazı alanlarına götürecek

Türk Tarih Kurumu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Bilim ve Sanat Merkezlerinde görev yapan 22 tarih öğretmeni ve 40 öğrenci için 3-4 Temmuz tarihlerinde Çorum'da kazı alanlarına gezi düzenleyecek.
Türk Tarih Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, gezi kapsamında eski Anadolu tarihi adına büyük önemi bulunan Boğazköy (Hattuşa) ve Alacahöyük kazı alanlarının yanı sıra Eskiyapar kazı alanları ile Anadolu uygarlıklarına ait çok önemli eserlerin sergilendiği Çorum Müzesi'nin de ziyaret edilmesi planlanıyor.
Geziye katılacak ortaöğretim düzeyinde 40 Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi ile 22 tarih öğretmenine, kazı alanlarının başkanları tarafından kazı bölgesinde bilgi aktarımı yapılacak.
Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden tarihe meraklı öğrencileri kazı başkanlarıyla buluşturacak söyleşilerle de öğrencilerin erken yaşlarda arkeolojik bilgilere ulaşması ve tarih bilinci kazanması hedefleniyor.
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