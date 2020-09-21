Türk Telekom 2019 yılı Faaliyet Raporu’na uluslararası 18 ödül

İSTANBUL (AA) – Türk Telekom 2019 Yılı Faaliyet Raporu, uluslararası çapta yüzlerce şirketin faaliyet raporlarının değerlendirmeye alındığı Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi (LACP) ile faaliyet raporlarının “Oscar”ı olarak kabul edilen Annual Report Competition’da (ARC) toplam 18 ödüle layık görüldü.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, 2019 Yılı Faaliyet Raporu ile Amerikan İletişim Profesyonelleri Ligi tarafından her yıl uluslararası platformda düzenlenen LACP Vizyon Ödülleri’nde büyük başarı elde etti.

Yarıştığı dört farklı kategoride toplam 16 ödüle layık görülen Türk Telekom’un 2019 Faaliyet Raporu, üç dalda 100 üzerinden 99, bir dalda ise 98 puan ile değerlendirildi. Jüri tarafından 2019 yılında küresel ölçekte yayınlanan faaliyet raporları arasında 10’uncu sırada değerlendirilen Türk Telekom 2019 Faaliyet Raporu, küresel ölçekte ilk 10’da yer alma başarısı gösteren tek Türk şirketi rapor oldu.

Türk Telekom Faaliyet Raporuyla ayrıca, “Avrupa, Afrika ve Orta Doğu İlk 50 Raporu” (EMEA) sıralamasında da 4’üncüsırayı elde etti. Türk Telekom’un Raporu küresel telekomünikasyon sektöründe, altın ödül alan 4 telekomünikasyon şirketinden biri olma başarısı gösterdi.