Türk Telekom 65 - 73 Fenerbahçe Beko (Basketbol Erkekler Türkiye Kupası)

Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final maçında Fenerbahçe Beko, Türk Telekom'u 73-65 yenerek finale yükseldi ve Anadolu Efes'in rakibi oldu.

Karşılaşmaya özellikle hücumda çok iyi başlayan Fenerbahçe Beko, Ahmet Düverioğlu, Ali Muhammed ve Melli'nin basketleriyle 3. dakikada 7-0'lık üstünlüğü yakaladı. Campbell'ın 3 sayılık basketiyle ilk sayılarına ulaşan Türk Telekom, Stimac-Gabriel ikilisinin de skora katkı vermesiyle rakibine 7-0'lık seriyle karşılık verdi ve 5. dakikada skora denge getirdi: 7-7. Melih Mahmutoğlu'nun art arda sayılarıyla kontrolü yeniden ele geçiren sarı-lacivertliler, periyodu 20-13 üstün bitirdi.

İkinci çeyreğin ilk bölümünde etkili bir hücum performansı sergileyen Türk Telekom, Landesberg, Campbell ve Kaya Peker'in basketleriyle 14. dakikada 24-22'lik skorla öne geçti. Her iki takımın da dış atışlarla sonuca gittiği bu dakikalarda Fenerbahçe Beko, Kalinic ve Sloukas, Türk Telekom ise Gabriel ile sayılar buldu ve 17. dakika, 31-31 berabere geçildi. Stimac ile boyalı alandan sayılar üreten başkent ekibi, savunmada Sloukas'ın 3 sayılık basketlerine engel olamayınca Fenerbahçe Beko, soyunma odasına 36-33 üstün gitti.