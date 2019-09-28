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Türk Telekom 78 - 66 Galatasaray Doğa Sigorta

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 28.09.2019 17:46 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Süper Ligi (TBSL) 1. hafta müsabakasında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta’yı 78-66 mağlup etti.

Türk Telekom 78 - 66 Galatasaray Doğa Sigorta

Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerin ardından Türk Telekom'un 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, Şafak Edge ve Hunter ile etkili oldu. Boyalı alanı iyi savunun başkent temsilcisi, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda Wiltjer ve Johnson ile hücumda etkili başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 26-18 üstün geçti. Boyalı alanda Fall ile üstünlük kuran başkent ekibi, Campbell'in de skora katkı vermesiyle 14. dakikada farkı 10 sayıya yükseltip, skoru 31-21'e getirdi. Alınan molanın ardından oyunda denge kurmaya çalışan ve hızlı hücumlarla basketler bulan sarı-kırmızılı takım, farkı 6'sayıya düşürmesine karşın, Hunter'ın skorer oyunuyla Türk Telekom devreyi 39-33 üstün kapattı.

Üçüncü periyodun ilk 3 dakikasında Türk Telekom'a basket şansı tanımayan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı önce 1 sayıya (39-38) düşürürken, Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 41-39 öne geçti. Johnson ile hızlı hücumlardan sayı üreten Türk Telekom, Metin Türen'in basketiyle son çeyreğe 56-52 önde girdi.

Dördüncü periyoda Enes Berkay Taşkıran'ın 3 sayılık basketiyle başlayan Türk Telekom, rakibine kolay hücum şansı vermedi. Yaptığı iyi savunmayla Galatasaray Doğa Sigorta'nın üst üste hücum süresini kullanamamasını sağlayan ev sahibi ekip, oyun üstünlüğünü de ele aldı. Son 3 dakikaya 70-58 galip durumda giren Türk Telekom, Johnson ve Şafak Edge'nin skorer oyunuyla müsabakadan 78-66 galip ayrıldı.

Salon: Ankara
Hakemler: Ali Serkan Emlek, Alper Özgök, Hüseyin Çelik
Türk Telekom: Hunter 17, Muhammed Mustafa Baygül 2, Metin Türen 8, Fall 9, Campbell 5, Johnson 14, Şafak Edge 7, Wiltjer 13, Akif Egemen Güven, Enes Berkay Taşkıran 3
Galatasaray Doğa Sigorta: Harrison 19, Lazeric 5, Moore 11, Auguste 1, Hüseyin Göksenin Köksal 8, Yiğit Arslan 3, Ege Acar 2, Caner Erdeniz, Can Korkmaz 5, Whittington 12, Ayberk Olmaz
1. Periyot: 20-12
Devre: 39-33
3. Periyot: 56-52

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Doğa Sigorta türk telekom Türkiye Basketbol Süper Ligi

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