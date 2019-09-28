Türk Telekom 78 - 66 Galatasaray Doğa Sigorta

Basketbol Süper Ligi 2019-2020 sezonu ilk hafta maçında Türk Telekom, Galatasaray Doğa Sigorta'yı 78-66 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikası karşılıklı basketlerin ardından Türk Telekom'un 9-7 üstünlüğüyle geçildi. Ev sahibi ekip, Şafak Edge ve Hunter ile etkili oldu. Boyalı alanı iyi savunun başkent temsilcisi, ilk periyodu 20-12 önde tamamladı.

İkinci periyoda Wiltjer ve Johnson ile hücumda etkili başlayan Türk Telekom, ilk 5 dakikayı 26-18 üstün geçti. Boyalı alanda Fall ile üstünlük kuran başkent ekibi, Campbell'in de skora katkı vermesiyle 14. dakikada farkı 10 sayıya yükseltip, skoru 31-21'e getirdi. Alınan molanın ardından oyunda denge kurmaya çalışan ve hızlı hücumlarla basketler bulan sarı-kırmızılı takım, farkı 6'sayıya düşürmesine karşın, Hunter'ın skorer oyunuyla Türk Telekom devreyi 39-33 üstün kapattı.

Üçüncü periyodun ilk 3 dakikasında Türk Telekom'a basket şansı tanımayan Galatasaray Doğa Sigorta, farkı önce 1 sayıya (39-38) düşürürken, Can Korkmaz'ın 3 sayılık basketiyle 4. dakikada 41-39 öne geçti. Johnson ile hızlı hücumlardan sayı üreten Türk Telekom, Metin Türen'in basketiyle son çeyreğe 56-52 önde girdi.