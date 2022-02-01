YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak

Türk Telekom Basketbol Takımı'nda hedef ligde ve Avrupa'da play-off oynamak

01.02.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kulüp basın sözcüsü Hamdi Ateş: - "Takımımız Avrupa kupalarında iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Rakiplerimiz Ankara deplasmanından çekiniyor"

​​​​​​​ Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, öncelikli hedeflerinin hem ULEB Avrupa Kupası hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off etabına kalmak olduğunu söyledi.

Hamdi Ateş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında şanssız sakatlıklar ve hastalıkların etkisiyle takımın tam kadro mücadele edemediğini belirtti.

Bu sürecin sonunda teknik ekipte değişikliğe gitmek durumunda kaldıklarını aktaran Ateş, çok iyi oyunculuk ve teknik adamlık kariyeri olan Almanya Milli Takımı'nın başantrenörü Henrik Rödl ile anlaştıklarını ifade etti.

Rödl'ün istediği takviyelerle takımı güçlendirdiklerine dikkati çeken Ateş, "Hocamız takıma kendi oyun disiplinini aşıladı. Takımımız da bunu benimsedi. Özellikle hücumda agresif bir oyun anlayışı benimsedik. Aynı zamanda savunma disiplinini de elden bırakmadık." diye konuştu.

Ateş, ING Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka'yı, ULEB Avrupa Kupası'nda Partizan NIS'ı yenerek iyi bir ivme yakaladıklarını kaydederek, "Önümüzdeki süreçte gerek ING Basketbol Süper Ligi gerekse ULEB Avrupa Kupası'nda başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Oyuncularımızın hepsi sahaya karakter koyarak mücadele ediyorlar. Öncelikli hedefimiz hem ULEB Avrupa Kupası hem de ING Basketbol Süper Ligi'nde play-off oynamak. Umuyorum ki seri galibiyetler alarak hak ettiğimiz yere geleceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

- "Rakiplerimiz Ankara deplasmanından çekiniyor"

Türk Telekom Spor Kulübü Basın Sözcüsü Hamdi Ateş, başkent seyircisinin kendilerine her zaman destek verdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hangi sonucu alırsak alalım, seyircimiz daima yanımızda oldu. Onlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Avrupa maçında yaratılan atmosfer inanılmaz gururlandırıyor ve moral veriyor. Takımımız Avrupa kupalarında iç sahada yenilgi yüzü görmedi. Rakiplerimiz Ankara deplasmanından çekiniyor. Bu da Türk Telekom'un Ankara'da kurguladığı basketbol felsefesinin bir göstergesi."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdiTürk Eğitim Derneği yaz aylarında okulların kapatılmamasını önerdi
Antalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandıAntalya-Denizli kara yolu ulaşıma kapandı
Trakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyorTrakya'da çarşamba günü kar yağışı bekleniyor
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

Ankara Namaz Vakitleri 1 Şubat Salı

İmsak
06:25
Sabah
07:50
Öğle
13:07
İkindi
15:49
Akşam
18:14
Yatsı
19:34
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

Sadece 9 yaşında! Afrika’nın multimilyoner çocuğu...

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"Çocukken ailenin utanç kaynağı gibi hissediyordum"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

"O kadar ilaç içiyor ki doktoru yasakladı"

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Vücudunu paylaşarak misilleme yaptı! "Benimki..."

Nişanlısının yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Nişanlısının yetişkin film yıldızı! “Umrumda değil”

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Paylaşıp sildi! "Kadın satıyor. Ahlak masasına şikayet ettim"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.