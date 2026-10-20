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Türk Telekom Takımı'ndan anlamlı hareket! "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik"

Türk Telekom oyuncuları, Antalya'da düzenlenecek COP31 ile ilgili farkındalık yaratmak için BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Siauliai Basketbol ile oynadıkları maç öncesi ısınmaya geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş formalarla çıktı. Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik" dedi.

Türk Telekom Takımı'ndan anlamlı hareket! "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik"

Türk Telekom oyuncuları, Antalya'da düzenlenecek COP31 ile ilgili farkındalık yaratmak için BKT Avrupa Kupası B Grubu'nda Siauliai Basketbol ile oynadıkları maç öncesi ısınmaya geri dönüştürülebilir malzemeden üretilmiş formalarla çıktı.

Türk Telekom Takımı ndan anlamlı hareket! "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik" 1

COP31 TEMASI DİKKAT ÇEKTİ

Başkent ekibi, Ankara Spor Salonu'ndaki karşılaşma öncesi üstünde "Yarına sözümüz var" yazan antrenman formaları giydi. Mavi-beyazlı basketbolcular, böylece Antalya'nın 9-20 Kasım tarihlerinde ev sahipliği yapacağı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı’na (COP31) dikkati çekti.

Türk Telekom Takımı ndan anlamlı hareket! "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik" 2

"BUGÜNE ÖZEL BİR FARKINDALIK YARATMAK İSTEDİK"

Türk Telekom İletişim, TV ve Dijital Platformlar Genel Müdür Yardımcısı Arif Sancaktaroğlu, basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Gurur duyduğumuz, Avrupa'da yıllardır başarıyla mücadele eden bir takıma sahibiz. Geçen yıl 4'lü finale kaldık. Bugün de inşallah güzel bir mücadele yapacağız ama bugünü özel kılan aslında farklı bir konumuz var. Ülkemizde 9-20 Kasım tarihlerinde çok büyük bir organizasyona ev sahipliği yapıyoruz. COP31, gurur duyacağımız, güzel bir organizasyon olacak. Biz de bu organizasyonun sadece 'master partner'i değiliz. Aynı zamanda tüm teknoloji altyapısını sağlıyoruz. Teknolojimizle bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Bu organizasyona işaret etmek adına özel bir çalışma yaptık. Üzerimde gördüğünüz forma ve takımımızın ısınırken giydiği forma, tamamen geri dönüşüme bağlı üretilmiş bir malzemeden yapıldı. Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik. Elimde gördüğünüz tohumları da taraftarlarımıza dağıtıyoruz. Daha yeşil bir gelecek için inşallah onlar da bunları toprağa ekip yeni fidanlar yeşertecek." ifadelerini kullandı.

Türk Telekom Takımı ndan anlamlı hareket! "Bugüne özel bir farkındalık yaratmak istedik" 3

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Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom Basketbol takımı
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