Türk Telekom WiFi İşyerim ile KOBİ'ler dijitalleşiyor

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, zengin WiFi ürün portföyüne eklediği WiFi İşyerim ile esnaf ve KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, güçlü altyapısı ve uygun fiyatlarla sunduğu WiFi İşyerim sayesinde küçük işletmelere, kendi müşterileriyle iletişim kurma imkanı ve güvenli WiFi hizmeti sağlıyor.

İnsan odaklı yaklaşım ve herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ile ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Türk Telekom, esnaf ve KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un yeni hizmeti geniş internet altyapısı üzerinden işletmelerin kendi müşterilerine, yasal yükümlülüklere uyumlu, güvenli ve kaliteli, kendi markaları ile özelleştirebildikleri WiFi hizmeti sunmasını sağlıyor.

WiFi İşyerim ile işletmeler yasal yükümlülüklere yüzde 100 uyumlu bir şekilde log kayıtları tutabilecekleri için rekabette öne çıkma fırsatını yakalayacaklar.

WiFi İşyerim işletmelerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlayabilecekleri kişiselleştirilmiş karşılama ekranı ile kendi müşterileriyle bağ kurma imkanı sağlarken, gelişmiş raporlama araçlarıyla WiFi kullanım analizleri sunuyor.

Türkiye’nin binlerce noktada en yüksek kapasiteli WiFi şebekesine sahip teknoloji şirketi olan Türk Telekom, kolay ve pratik kurulama sahip WiFi İşyerim başta olmak üzere ürün ve hizmetleriyle esnaf ve KOBİ’lerin hayatında fark oluşturmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet verdiklerini belirtti.

Türkoğlu, "Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda; ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırıp, müşterileri ile etkileşimlerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

