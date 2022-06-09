YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom WiFi İşyerim ile KOBİ'ler dijitalleşiyor

Türk Telekom WiFi İşyerim ile KOBİ'ler dijitalleşiyor

09.06.2022 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu: - "Stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet veriyoruz. Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Türk Telekom, zengin WiFi ürün portföyüne eklediği WiFi İşyerim ile esnaf ve KOBİ’lerin hayatını kolaylaştırıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, güçlü altyapısı ve uygun fiyatlarla sunduğu WiFi İşyerim sayesinde küçük işletmelere, kendi müşterileriyle iletişim kurma imkanı ve güvenli WiFi hizmeti sağlıyor.

İnsan odaklı yaklaşım ve herkes için erişilebilir iletişim ilkesi ile ürün ve hizmetlerini geliştirmeyi sürdüren Türk Telekom, esnaf ve KOBİ’lerin dijitalleşmelerine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Türk Telekom’un yeni hizmeti geniş internet altyapısı üzerinden işletmelerin kendi müşterilerine, yasal yükümlülüklere uyumlu, güvenli ve kaliteli, kendi markaları ile özelleştirebildikleri WiFi hizmeti sunmasını sağlıyor.

WiFi İşyerim ile işletmeler yasal yükümlülüklere yüzde 100 uyumlu bir şekilde log kayıtları tutabilecekleri için rekabette öne çıkma fırsatını yakalayacaklar.

WiFi İşyerim işletmelerin, ihtiyaçlarına yönelik tasarlayabilecekleri kişiselleştirilmiş karşılama ekranı ile kendi müşterileriyle bağ kurma imkanı sağlarken, gelişmiş raporlama araçlarıyla WiFi kullanım analizleri sunuyor.

Türkiye’nin binlerce noktada en yüksek kapasiteli WiFi şebekesine sahip teknoloji şirketi olan Türk Telekom, kolay ve pratik kurulama sahip WiFi İşyerim başta olmak üzere ürün ve hizmetleriyle esnaf ve KOBİ’lerin hayatında fark oluşturmayı sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Ürün ve Servis Yönetimi Direktörü Fatih Türkoğlu, stadyumlar, havalimanları, restoranlar, otobüs/feribot/uçak gibi toplu taşıma araçları ve binlerce kuruma Türk Telekom WiFi ürün ailesi ile hizmet verdiklerini belirtti.

Türkoğlu, "Teknolojiyi insanın iyilik ve faydasına dönüştüren yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu anlamda; ülkemiz için çok büyük bir potansiyel oluşturduğuna inandığımız esnaf ve KOBİ’lerimizin hayatlarını kolaylaştırıp, müşterileri ile etkileşimlerini artırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıİtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Polis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltıPolis merkezine uyuşturucu madde sokmak istediği öne sürülen avukata gözaltı
Kütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldıKütahya'da belediye binasının dış duvarında mahsur kalan kedi kurtarıldı
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Hadımköy Eczanesi
Arnavutkoy
Tamirhane Plus Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Mükemmel ilişkinin sırrını verdi! “Öncesinde mastürbasyon...”

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Haftalar sonra komadan uyandı! Hayatının en büyük şokunu yaşadı

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Çift vajinalı kadından ilginç itiraf: Biri aşk, biri iş için!

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.