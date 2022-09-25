YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Türk Telekom'un milli badmintoncusu Avrupa Şampiyonu oldu

Türk Telekom'un milli badmintoncusu Avrupa Şampiyonu oldu

25.09.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Telekom'un milli badmintoncusu Avrupa Şampiyonu oldu

İSTANBUL (AA) - Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Aleyna Korkut, U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda "Tek Bayanlar" dalında Avrupa Şampiyonu oldu.

Türk Telekom açıklamasına göre, şirket, ülkenin dört bir yanında pek çok farklı kategoride amatör sporcuları desteklemeyi sürdürürken, uluslararası başarılara da yenileri ekleniyor.

İspanya'nın İbiza şehrinde 21-24 Eylül'de yapılan U15 Avrupa Badminton Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı'nı temsil eden, Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü'nün yetiştirdiği milli sporcu Aleyna Korkut, "Tek Bayanlar" dalında Avrupa Şampiyonu oldu.

Sırasıyla Avusturya, İspanya, İsviçre ve Danimarkalı rakiplerini yenip yarı finale çıkan Aleyna Korkut, yarı finalde Çekya, finalde de Fransız rakibini yenerek Avrupa Şampiyonu olmayı başardı.

Bu başarı, aynı zamanda "Tek Kadınlar" kategorisinde Türkiye'nin ilk şampiyonluk başarısı olarak da Türk spor tarihinde yerini aldı. Milli takım antrenörleri Murad Sönmez ve Uğur Erçetin tarafından çalıştırılan Aleyna Korkut, yeni hedefini "dünya şampiyonasında dereceye girmek" olarak belirledi.

Türk Telekom, basketbol, eskrim, yüzme, atletizm, güreş, badminton gibi alanlarda toplamda 42 ilde ve 33 branş olmak üzere yaklaşık 6 bin sporcuya destek veriyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, İTO 140. Yıl Özel Ödülleri Töreni'nde konuştu: (1)
"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı"İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye" Sakarya'dan başladı
Mersin'de erken uyarı sistemleri test edildiMersin'de erken uyarı sistemleri test edildi
Anahtar Kelimeler:
Türk Telekom

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Eylül Pazar

İmsak
05:22
Sabah
06:47
Öğle
13:01
İkindi
16:24
Akşam
19:05
Yatsı
20:24
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Ne kaşıntı kalır ne leke: Egzamaya kökten çözüm!

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

En lezzetli tavuk tarifi! Bu sırrı sadece kendinize saklayacaksınız

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Tüm doğruları yıktı! 1.4 milyon yıl yaşında insan fosili bulundu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.