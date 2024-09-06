Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde yeni sezon başlıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, 2024-2025 sezonu 8 Eylül Pazar günü başlıyor. 14 takımın katılımıyla tek grupta çift devreli lig usulüne göre 26 haftada oynanacak olan yeni sezonda, ilk yarı 22 Aralık’ta tamamlanacak. Ligde ikinci devre 26 Ocak 2025’te start alacak. Son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2025’te oynanacak. Şampiyon olacak takım, Türkiye’yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi’nde temsil edecek.

Son şampiyon Galatasaray’ın 11 Eylül Çarşamba Günü ilk maçına çıkacağı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nde, ilk haftanın fikstürü şöyle:

8 Eylül Pazar

14.00 Ünye Kadın Spor Kulübü - Bornova Hitab Spor

14.00 Karadeniz Ereğli Belediye Spor - Trabzonspor

16.00 Hakkârigücü Spor - Fatih Vatan Spor

16.00 ALG Spor - Amed Sportif Faaliyetler

17.00 Beylerbeyi Spor Kulübü - Beşiktaş JK United Payment Kadın Futbol Takımı

17.00 A.B.B. Fomget G.S.K. - Fenerbahçe Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı

11 Eylül Pazartesi

17.00 Fatih Karagümrük - Galatasaray