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Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

SİNOP HABERLERİ  | 27.02.2020 16:15 | Son Güncelleme

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, ilçe idare şube başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımı ile yapıldı.Türkeli Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda kamu kurumların 2020 yılı hedef çalışma planları, kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri, mesai takibi konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar istişare edildi.

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı, Kaymakam Hüseyin Remzi Konak başkanlığında, ilçe idare şube başkanları, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin de katılımı ile yapıldı.
Türkeli Gençlik Merkezi salonunda düzenlenen toplantıda kamu kurumların 2020 yılı hedef çalışma planları, kamu kurumlarında tasarruf tedbirleri, mesai takibi konularında dikkat edilmesi ve yapılması gereken hususlar istişare edildi. Daha sonra kurumların faaliyetlerini değerlendiren Kaymakam Konak, kamu kurum ve kuruluş müdürlerine teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.

Türkeli İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı

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