Türkeli’de 2 bin haneye meyve dağıtımı

Sinop’un Türkeli ilçesinde Türkeli Belediyesi tarafından sokağa çıkma kısıtlamasında 2 bin haneye meyve dağıtıldı.

Türkeli Belediyesince, korona virüs (Kovid-19) başta olmak üzere kış aylarında soğuk algınlığına karşı vitamin deposu olan kış meyvelerinden oluşan 4 ton meyvenin dağıtımı için 2 bin hanenin kapısı çalındı. Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin’in talimatıyla, ilçedeki yerel esnaftan tercih edilen meyveler, belediye ekiplerince hanelere dağıtıldı. Yapılan meyve dağıtımı, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.

