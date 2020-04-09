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Türkeli’de muhtarlara dezenfektan makinesi dağıtıldı

SİNOP HABERLERİ  | 09.04.2020 19:10 | Son Güncelleme

Türkeli Ziraat Odası, korona virüs (kovid-19) salgınını önlemek amacıyla ilçedeki tüm muhtarlara dezenfektan makinesi ile dezenfektan malzemesi hibe etti.Ülke genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgını için harekete geçen Türkeli Ziraat Odası, tedarik ettiği dezenfektan makinesi ile dezenfektan malzemesini ilçedeki tüm muhtarlara hibe etti.Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, yaptığı açıklamada, "Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde yaşadığımız koronavirüs salgını sebebi ile fazlasıyla hijyen önlemi gerekmekte ve bu sebeple dezenfektan ihtiyacı doğmaktadır.

Türkeli’de muhtarlara dezenfektan makinesi dağıtıldı

Türkeli Ziraat Odası, korona virüs (kovid-19) salgınını önlemek amacıyla ilçedeki tüm muhtarlara dezenfektan makinesi ile dezenfektan malzemesi hibe etti.
Ülke genelinde yayılmaya devam eden korona virüs salgını için harekete geçen Türkeli Ziraat Odası, tedarik ettiği dezenfektan makinesi ile dezenfektan malzemesini ilçedeki tüm muhtarlara hibe etti.
Türkeli Ziraat Odası Başkanı Günay Özçelik, yaptığı açıklamada, "Son dönemde hem dünyada hem de ülkemizde yaşadığımız koronavirüs salgını sebebi ile fazlasıyla hijyen önlemi gerekmekte ve bu sebeple dezenfektan ihtiyacı doğmaktadır. Türkeli Ziraat Odası olarak, biz de bu konuda mahalle ve köy muhtarlarına destek olabilmek amacıyla 33 köy ve 3 mahalle muhtarımıza, mahalle ve köylerinde hijyeni sağlayabilmeleri adına, içinde 16 litre dezenfektanı bulunan dezenfektan makinesi hibe etme kararı aldık. Ziraat Odası olarak yaşadığımız bu zor günleri dayanışma ile birlikte aşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Boyabat
Yıldırım Eczanesi
Duragan
Çağlar Eczanesi
Erfelek
Türkeli Eczanesi
Turkeli
Ünlü Eczanesi
Gerze
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