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  4. Türkeli’de ortaokullar arası bilgi yarışması

Türkeli’de ortaokullar arası bilgi yarışması

SİNOP HABERLERİ  | 14.01.2020 17:43 | Son Güncelleme

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.Atatürk İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.Yarışmada, öğrencilere 25 soru soruldu.

Türkeli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokullar arası bilgi yarışması düzenlendi.
Atatürk İlkokulu toplantı salonunda düzenlenen bilgi yarışmasına, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Olgun Şensoy, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
Yarışmada, öğrencilere 25 soru soruldu. Cumhuriyet Ortaokulu birinci olurken, ikincilik için yarışan Akçabük Ortaokulu ile Helaldı Ortaokulu, 10 yedek soruda da eşitlik bozulmayınca iki okul da ikinci olarak kabul edildi. Yarışmada Türkeli İmam Hatip Ortaokulu üçüncü oldu. Dereceye giren öğrencilere başarı belgesi verildi.

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