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Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 09.09.2019 16:17 | Son Güncelleme

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası O Grubu'nu klasman maçında Yeni Zelanda'ya 102-101 yenildi. Devler rakibine yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkı kazandı.

Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda

12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Milliler, rakibine 102 - 101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.

1. PERİYOT SONUCU: 31-26
İLK YARI SONUCU: 53-50
3. PERİYOT SONUCU: 77-74

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye - Yeni Zelanda 2019 FIBA Dünya Kupası

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
resmen bırakamıyorlar bizi
Tüh garibanin vergileri yine bazilarina zevk ve sefa olacak
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