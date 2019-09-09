Türkiye 101 - 102 Yeni Zelanda

12 Dev Adam, Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası'ndaki son maçında Yeni Zelanda ile karşılaştı. Milliler, rakibine 102 - 101 yenilmesine rağmen olimpiyat elemelerine katılma hakkı elde etti.
1. PERİYOT SONUCU: 31-26
İLK YARI SONUCU: 53-50
3. PERİYOT SONUCU: 77-74
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